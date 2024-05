Verdini trasferito al centro clinico del carcere di Pisa per motivi di salute

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – L'ex parlamentare di Forza Italia Denis, che ha compiuto 73 anni lo scorso 8 maggio, ha lasciato ilfiorentino di Sollicciano per essereneldel'Don Bosco' di. Il trasferimento, avvenuto alcune settimane fa, è stato dettato dalle condizioni didell'ex coordinatore nazionale del partito

