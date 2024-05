Tudor | L’Inter fa uno dei primi tre calci d’Europa! Sono felice

(Di domenica 19 maggio 2024)ha commentato il pareggio della Lazio sul campo delper 1-1. Il tecnico croato contento e obiettivo sui campioni d’Italia. SODDISFATTO ? Igorai canali della Lazio comunque soddisfatto: «perché hanno disputato una grande bella partita, una battaglia. C’è un po’ di rammarico perché vincevamo 1-0 fino a tre dalla fine. Maha qualità pazzesche, fanno uno molto bello, non è mai facile venire a giocare qua. Abbiamo voluto tenere compattezza e aggressività e provare a fare qualcosa.per la prestazione, guardiamo con ottimismo. Kamada? Gran bel gol, l’ho visto anche un po’ stanco, ora si riposa». OBIETTIVO ? Continuaelogiando gli avversari: «Quando giochi contro queste squadre, tanto ...

Prosegue la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A e continua la festa della squadra di Simone Inzaghi. Allo stadio Giuseppe...

