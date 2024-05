Il presidente dell' Iran - Rais - sarebbe morto nello schianto del suo elicottero

(Di domenica 19 maggio 2024) Iliano Ebraimi è rimasto ucciso in un incidente avvenuto all'su cui si trovava a bordo.Sull'che trasportava iliano Ebraimi erano presenti anche il governatore'Azerbaigian orientale, l'Ayatollah Al-Hashem e il Ministro degli Esteri Hussein Amir Abdollahian. Queste le personalità politiche che si trovavano a bordoche ha avuto l'incidente: Il#Ibrahimi, Il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahiyan, l'Ayatollah Al-Hashemi, Imama Moschea di Tabriz, il Governatorea provincia ...

Iran, incidente a Raisi: Meloni convoca un vertice con gli 007 italiani - Iran, incidente a Raisi: Meloni convoca un vertice con gli 007 italiani - La premier italiana ha convocato per domani mattina un vertice con Crosetto, Tajani e l'intelligence per fare un focus sulla sicurezza ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - Iran: media, il presidente Raisi non è ferito e continua viaggio via terra 15:23: Iran: atterraggio d’emergenza per elicottero col presidente Raisi 14:04: Europee: Meloni, elezioni decisive, si può ...

Chi è il presidente iraniano Ebrahim Raisi - Chi è il presidente iraniano Ebrahim Raisi - Raisi, politico e magistrato iraniano, è il tredicesimo presidente della Repubblica islamica: è alla guida del paese dal 18 giugno 2021 ...