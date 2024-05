Stabilito contatto con elicottero Raisi

(Di domenica 19 maggio 2024) 21.00 I soccorritori hannouncon due passeggeri a bordo dell'del presidente iraniano. Lo ha riferito il vicepresidente Monsouri alla Tv di Stato. "Sembra che l'incidente non sia stato molto grave", ha affermato. "Il luogo dell'incidentem che si trova nelle alture della zona, è stato identificato nel raggio di 2 km. Se Dio vuole riceveremo buone notizie -ha aggiunto- invitando la gente a pregare". I soccorsi non sono ancora giunti sul luogo dell'incidente per il maltempo.

