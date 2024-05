LIVE – Monopoli-Virtus Francavilla 0-0 - playout ritorno Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Lascritta di, match valevole per ildeidel campionato italiano di. Nella sfida di andata le due squadre pugliesi hanno terminato la contesa sul punteggio di 1-1. L’esito del doppio confronto, dunque, sarà deciso da questa partita, con i biancoverdi che hanno un leggero vantaggio visto il fatto campo e il miglior piazzamento in classifica. I biancazzurri, dal loro canto, dovranno per forza portare a casa la vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 maggio alle ore 20:30. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti sulla partita. REGOLAMENTO COME SEGUIRE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE FAI REFRESH ...