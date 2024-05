Inter-Lazio 1-1 - statistiche | sfortuna e Provedel fermano l’ondata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) L’pareggia contro lacon il risultato di 1-1 e rimane imbattuta all’ultima giornata davanti ai propri tifosi. Segna Denzel Dumfries, alcune curiosità dalledi seguito. PARTITA – L’non va oltre l’1-1 contro laall’ultima partita a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi riesce ad acciuffare il risultato solo nel finale dopo una buona prestazione, anche influenzata dal clima dello stadio. Tutti erano in fermento, c’era poca attenzione al match e tanta alla festa per la seconda stella. I nerazzurri comunque non hanno deluso, giocando per larghi tratti meglio degli avversari. A sbloccare la gara ci ha pensato Daichi Kamada su assist di Nicolò Rovella. Staffilata precisa all’angolino. Pareggia Denzel Dumfries dagli sviluppi di palla inattiva saltando sopra Adam Marusic e ...