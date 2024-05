I ragazzi dell’Hockey Sarzana conquistano la Coppa Fisr della classe Under 15

(Di domenica 19 maggio 2024)(La Spezia) 19 maggio 2024 - Grande soddisfazione nella società Hockeyper i successo centrato dalla categoria15 nellaorganizzata dalla società Spv Viareggio. Idiretti dal tecnico Claudio De Mola hanno battuto all’esordio il CGC Viareggio con il punteggio di 11 a 0 quindi la Rotellistica Camaiore 6-0, Grosseto 11-7 e infine i padroni di casa dell’SPV Viareggio 6 a 0. Intanto sono aperte le iscrizioni al Campus in programma a Luni Mare da domenica 7 a sabato 13 luglio. Saranno presenti per il club rossonero Simone Corona, Sergio Festa, Marco Acanfora oltre a tanti ospiti che nel corsosettimana verranno a salutare i giovani hockeisti portando il proprio contributo tra i quali Xavi Rubio reduce dalla stagione a Giovinazzo. ...

