Inter-Lazio 1-1 - le pagelle nerazzurre | Dumfries decisivo - Thuram spreca le occasioni 5

La sfida tra Inter e Lazio si è conclusa in parità, 1-1. Tutti gli episodi da moviola del match - La sfida tra Inter e Lazio si è conclusa in parità, 1-1. Tutti gli episodi da moviola del match - Termina con un pareggio l'ultima trasferta della stagione della Lazio. In casa dell'Inter, dopo esser stati in vantaggio fino all'87esimo con il gol di Kamada, i nerazzurri hanno trovato il gol dell'1 ...

Inter-Lazio 1-1, le pagelle biancocelesti: Kamada segna e si conferma il migliore (7). Castellanos sciupa (5), Marusic si perde Dumfries (5) - inter-lazio 1-1, le pagelle biancocelesti: Kamada segna e si conferma il migliore (7). Castellanos sciupa (5), Marusic si perde Dumfries (5) - Si infrangono contro l'Inter i sogni Champions League per la Lazio. Ai ragazzi di Igor Tudor non basta il vantaggio di Kamada al 32', beffa a ...

Inter-Lazio 1-1, le pagelle nerazzurre: Dumfries decisivo (7), Thuram spreca le occasioni (5) - inter-lazio 1-1, le pagelle nerazzurre: Dumfries decisivo (7), Thuram spreca le occasioni (5) - inter-lazio finisce 1-1. Dumfries risponde a Kamada: biancocelesti al momento a pari punti con la Roma LE pagelle DELL'INTER SOMMER 5,5 Nessun record di clean sheet A e non esente da colpe sul gol del ...