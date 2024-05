Atletica - Nadia Battocletti sottotono in Diamond League | debutto opaco sui 5000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)non si è espressa nel miglior modo possibile suimetri a Marrakech (Marocco), dove è andata in scena la quarta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La trentina ha fatto il propriostagionale sulla distanza di cui è primatista nazionale (14:41.30), ma non è mai riuscita a entrare nel vivo della gara. La 24enne è rimasta nelle retrovie per tutta la durata dell’evento, concludendo al settimo posto con l’alto tempo di 15:02.69. La gara è stata vinta dall’etiope Medina Eisa (14:34.16) davanti alla connazionale Fotyen Tesfay (14:34.21) e alla keniana Edinah Jebitok (14:35.64). Tempi non eccezionali in un evento non apparso di altissimo spessore tecnico....