Empoli in Serie B se Tutte le combinazioni

(Di domenica 19 maggio 2024) L`è sempre più vicino alla retrocessione inB, dato il pareggio maturato, all`ultimo secondo, in casa dell`Udinese, altra formazione...

Il Frosinone manda il Sassuolo in Serie B, Udinese-Empoli finisce 1-1 al 104' con due rigori nei minuti di recupero: la terza retrocessione si decide all'ultima giornata.Continua a leggere

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Udinese-Empoli , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Alla Dacia Arena partita con grande tensione da entrambe le parti vista la grandissima ...

Dopo la Salernitana, anche il Sassuolo retrocede in Serie B. Dopo il ko del lunch match contro il Cagliari, le speranze erano ridotte al lumicino: per una flebile speranza di allungare la stagione, almeno fino all’ ultima giornata , gli emiliani ...

Empoli, la protesta di Nicola: "Com'è possibile che con il Var accadano certe cose!" - empoli, la protesta di Nicola: "Com'è possibile che con il Var accadano certe cose!" - In chiave salvezza, l'empoli ha conquistato un punto contro l'Udinese e rischia la retrocessione in serie B. I toscani hanno tenuto botta fino all'ultimo minuto del match, quando poi l'arbitro Guida ...

Serie A - Le pagelle di Udinese-Empoli 1-1: Niang e Samardzic glaciali, Fazzini in lacrime - serie A - Le pagelle di Udinese-empoli 1-1: Niang e Samardzic glaciali, Fazzini in lacrime - serie A - Nel convulso finale del Bluenergy Stadium, Niang sblocca il match su rigore dopo una gara da totem offensivo per l'empoli. E' glaciale anche Samardzic, ma dopo un match abulico e ...

Serie A, i risultati della 37^: la Lazio scappa, ma l'Inter la raggiunge - serie A, i risultati della 37^: la Lazio scappa, ma l'Inter la raggiunge - Il penultimo turno di campionato si apre con quattro reti tra Fiorentina e Napoli : i campani provano il sorpasso con Rrahmani, ma devono rispondere con Kvaratskhelia a Biraghi e Nzola.