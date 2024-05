(Di domenica 19 maggio 2024) Lasi prepara a scendere in campo nel match in programma per le 20.45 all`Olimpico contro il Genoa. In vista del match, il tecnico Daniele...

Le Info e i Match annunciati per “PWR Roman Rumble 2024” , in programma Domenica 19 Maggio alla Stazione Birra di Roma: PWR Roman Rumble 2024Domenica 19 Maggio – RomaStazione Birra – Via Placanica 172 Inizio Ore 17 – Biglietti Online ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Roma Genoa l’episodio chiave della Moviola del match tra Roma e Genoa valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige ...

Moviola Roma Genoa, l’episodio chiave del match - Moviola roma Genoa, l’episodio chiave del match - L’episodio chiave della moviola del match tra roma e Genoa valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

Roma, De Rossi: "I ragazzi si giocano la riconferma in ogni partita, è questione di orgoglio" - roma, De Rossi: "I ragazzi si giocano la riconferma in ogni partita, è questione di orgoglio" - La roma si prepara a scendere in campo nel match in programma per le 20.45 all`Olimpico contro il Genoa. In vista del match, il tecnico Daniele De Rossi ha parlato.

Roma Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live - roma Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live - Allo Stadio Olimpico, il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Olimpico, roma e Genoa si affrontano nel match valido ...