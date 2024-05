La guerra della regina Camilla

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 19 maggio 2024) Seguendo l’esempio di altre reali, anche laha deciso di fare sua la battaglia alle pellicce. La moglie di re Carlo III, infatti, è tornata ad affermare il suo impegno a favore dell’ambiente e degli animali. La Sovrana ha promesso che non “procurerà più pellicce per il suo guardaroba” in una lettera inviata a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), secondo un comunicato dell’organizzazione. La fondatricePETA, Ingrid Newkirk, ha condiviso l’impegnoa salvaguardia degli animali. La Newkirk ha aggiunto che il gruppocampagna sta “brindando allacon un bicchiere del miglior chiaretto per essere una veraschierandosi con il 95% dei britannici ...