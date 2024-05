La Lazio di Kamada spaventa l’Inter - poi Dumfries trova il pari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Grande, dominaper 86 minuti, poiil pareggio beffando Marusic e Provedel. Ma l’avete vista la partita? Avete visto come soffriva Inzaghi insieme a tutta la squadra che non riusciva a rimontare il gran gol di? Il guaio per i biancocelesti è arrivato al 77’ quando Sanchez ha preso il posto di Calhanoglu. Sanchez gioca poco, Inzaghi lo fa scendere in campo verso la fine della partita, quando la squadra, con tutti i suoi campioni, non riesce a risolvere le partite. E Sanchez anche oggi è stato decisivo per evitare la sconfitta ai milanesi nella giornata in cui i nerazzurri volevano festeggiare lo scudetto nell’ultima partita giocata in casa. Il gol l’ha fatto, l’assist è opera di Sanchez che all’87’ spara da destra una punizione destinata con ...