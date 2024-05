LIVE – Potenza-Monterosi 0-0 - playout ritorno Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Lascritta di, match valevole per ildeidel campionato italiano di. La formazione lucana è reduce dalla vittoria per 1-0 nella sfida di andata e ora potrebbe amministrare questo piccolo vantaggio tra le mura amiche per raggiungere la salvezza. La compagine campana, dal suo canto, deve per forza vincere con almeno due gol di scarto per regalarsi la speranza di mantenere questa categoria tra i professionisti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 maggio alle ore 20:30. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti sulla partita. REGOLAMENTO COME SEGUIRE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA ...