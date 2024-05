Iran - poteri al vice presidente ed elezioni entro 50 giorni | lo scenario

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – L'attende con il fiato sospeso notizie dal luogo dell'incidente dell'elicottero con a bordo il, Ebrahim Raisi, e il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian. I timori di un epilogo drammatico crescono ora dopo ora e gli osservatori analizzano loche si aprirà in caso di eventuale scomparsa di Raisi. La Costituzione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su ...

Il presidente iraniano Ebraim Raisi è rimasto ucciso in un incidente avvenuto all' elicottero su cui si trovava a bordo.Sull' elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebraim Raisi erano presenti anche il governatore dell'Azerbaigian ...

Analista israeliano: "Senza Raisi meno armi a Hezbollah" - Analista israeliano: "Senza Raisi meno armi a Hezbollah" - "Nel breve termine potremmo vedere un impatto sugli Hezbollah, che sono maggiormente esposti alle ricadute quando l'iran perde uno dei suoi leader". A dare una prima valutazione della situazione per ...

Raisi, cosa succede in caso di morte: il vicepresidente, le elezioni (dopo 50 giorni) e il ruolo del leader supremo - Raisi, cosa succede in caso di morte: il vicepresidente, le elezioni (dopo 50 giorni) e il ruolo del leader supremo - Qualora il presidente della Repubblica islamica Ebrahim Raisi fosse morto nell'incidente in elicottero avvenuto nei pressi di Jolfa, città al confine con l'Azerbaijan, in iran si aprirebbe il ...

Chi è Ebrahim Raisi, il presidente iraniano - Chi è Ebrahim Raisi, il presidente iraniano - Ebrahim Raisi è stato eletto presidente dell'iran nel giugno del 2021. Mullah (prete) già a capo della magistratura, Raisi ha una pessima immagine internazionale. Da giovane «pubblico… Leggi ...