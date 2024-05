Highlights e gol Inter-Lazio 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la trentasettesima giornata di. Al Meazza è un giorno di festa per la vittoria dello scudetto e per la premiazione che ci sarà a fine partita, e i nerazzurri evitano il ko rispondendo nel finale all’iniziale gol di Kamada, che aveva portato avanti un’affamatissima squadra biancoceleste che spera ancora nella Champions League, con la rete di Dumfries nel finale. C’è anche la preoccupazione, per i padroni di casa, legati alle vicende societarie. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI1-1 SportFace.

Inter-Lazio, la moviola - Gol di Castellanos in fuorigioco. Vecino-Lautaro: contatto involontario ma dannoso - inter-lazio, la moviola - Gol di Castellanos in fuorigioco. Vecino-Lautaro: contatto involontario ma dannoso - È Juan Luca Sacchi l'arbitro designato per dirigere inter-lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Macerata è ...

La Lazio rischia di sbancare San Siro con Kamada, ma Dumfries salva la festa dell'Inter nel finale (1-1) - La Lazio rischia di sbancare San Siro con Kamada, ma Dumfries salva la festa dell'Inter nel finale (1-1) - La Lazio ci crede contro l'Inter, ma viene bloccata sul più bello. I biancocelesti fanno la voce grossa a San Siro e sino all'87' restano in vantaggio grazie al gran gol di Kamada, ma Dumfries con un ...

Serie A: l'Inter agguanta il pareggio al Meazza contro la Lazio (1-1). Per il romani il sogno Champions è sempre più lontano - Serie A: l'Inter agguanta il pareggio al Meazza contro la Lazio (1-1). Per il romani il sogno Champions è sempre più lontano - L’Inter agguanta l’1-1 contro la Lazio nell’ultima sfida stagionale al "Meazza": all’iniziale vantaggio di Kamada risponde Dumfries all’87'. Per i nerazzurri è tempo di festeggiare (ancora) con la ...