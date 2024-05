Elicottero Raisi - soccorsi complicati per nebbia e buio – Video

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Le operazioni di soccorso dopo l'incidente che ha coinvolto l'del presidente dell'Iran, Ebrahim, sono complicate dalle condizioni meteo nell'area individuata per le ricerche. Lae l'oscurità ostacolano le operazioni. —internazionale/ [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ...

