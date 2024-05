MotoGP - Marco Bezzecchi in orbita Aprilia? Presto per parlarn - ma rimanere quest’anno è stato complicato

(Di domenica 19 maggio 2024) Un anno fa il team Ducati Mooney VR46 ègrande protagonista del Mondiale di2023.e Luca Marini hanno vissuto un campionato fatto di pole position, vittorie e punti importanti. Dopo un solo anno, però, i due piloti stanno vivendo una nuova stagione con pochi sorrisi. Il “Bezz” sta trovando molte difficoltà con la sua GP23, mentre il secondo è approdato in Honda HRC ma non ha ancora conquinemmeno un punto in classifica.nelle ultime settimane è entrato di prepotenza nelle questioni legate al mercato piloti. Il suo contratto è in scadenza al termine del 2024, per cui in vista del prossimo anno sta sondando tutte le possibili offerte. Nello specifico, Yamaha e soprattutto, sembrano le più ...

Non solo la battaglia per il primo posto, prima che il duello tra Marquez e Bagnaia si prendesse la scena, lo spagnolo aveva fatto i conti anche con Marco Bezzecchi . Il pilota italiano ha chiuso al terzo posto questo gran premio di Jerez e ha ...

MotoGp, Lorenzo: "Ducati vuole tenere tutti i piloti, ma sarà difficile"

MotoGP: lotta per un posto in Ducati - Questo 2024 è un anno importante, non solo per lo spettacolo e i colpi di scena in gara, ma anche perché è l'anno di scadenza del contratto per gran parte dei piloti presenti sullo schieramento.

Migno: “Il podio di un anno fa in Argentina è servito a un cazzo, la MotoGP la mia ripartenza” - Migno: “Il podio di un anno fa in Argentina è servito a un cazzo, la motogp la mia ripartenza” - motogp: L’INTERVISTA - “Lo scorso anno sono stato l’unico italiano ad andare a podio in Moto3, ma non è bastato, per una sella nel CEV Moto2 ti chiedono 200 mila euro. Bezzecchi Dopo il Qatar era dis ...