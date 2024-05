Roma Genoa LIVE 0-0 | ritmi blandi all’Olimpico

(Di domenica 19 maggio 2024) Allo Stadio Olimpico, il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24.(4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini, Lukaku. All. De

Roma – Ultima partita casalinga della stagione per la Roma di Daniele De Rossi, chiamata a battere il Genoa per mantenere il sesto posto in classifica, valevole ovviamente per l’Europa League ma che, con l’Atalanta quinta in classifica e vincitrice ...

Allo Stadio Olimpico, il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Genoa : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24. ...

Genoa, Gilardino ha firmato fino al 2026 - genoa, Gilardino ha firmato fino al 2026 - Alberto Gilardino ha firmato il rinnovo di contratto con il genoa per altre due stagioni. La conferma arriva direttamente dal ds rossoblù Ottolini che prima della partita all'Olimpico contro la roma.

DS GENOA, Gilardino ha firmato stamattina per due anni - DS genoa, Gilardino ha firmato stamattina per due anni - Prima della sfida con la roma il ds del genoa, Marco Ottolini, ha ufficializzato a Dazn il rinnovo di Gilardino per i prossimi due anni: "Gilardino stamattina ha firmato il contratto, possiamo dire ...

Strootman e l'amico De Rossi: l'abbraccio prima di Roma-Genoa - Strootman e l'amico De Rossi: l'abbraccio prima di roma-genoa - L'ex centrocampista dei giallorossi ha ritrovato da avversario in panchina il suo ex compagno di squadra e lo ha raggiunto per un saluto speciale Per approfondire roma-genoa, la probabile formazione ...