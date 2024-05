Il Manchester City tetra-campione - le perle di Fode - le lacrime di Klopp | l’epilogo di una Premier spettacolare

I campioni d'Inghilterra battono il West Ham 3-1, quarto titolo di fila Il Manchester City batte il West Ham per 3-1 nella 38esima e ultima giornata della Premier League e si conferma campione d'Inghilterra per il quarto anno consecutivo. La ...

Notizia fresca giunta in redazione: Erling Haaland ha vinto la sua seconda Scarpa d’Oro in altrettante stagioni di Premier League, dopo aver contribuito a portare il Manchester City al quarto titolo consecutivo, record. Il sicario norvegese non è ...