Roma-Genoa 0-0 LIVE

Roma – Ultima partita casalinga della stagione per la Roma di Daniele De Rossi, chiamata a battere il Genoa per mantenere il sesto posto in classifica, valevole ovviamente per l’Europa League ma che, con l’Atalanta quinta in classifica e vincitrice ...

Roma-Genoa diretta 0-0: comincia la partita allo Stadio Olimpico - roma-genoa diretta 0-0: comincia la partita allo Stadio Olimpico - Il centrocampista numero 7 non ha trovato il cross di Lukaku di pochi centimetri. Fischio d'inizio, comincia la partita. Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, N ...

Serie A: Roma-Genoa 0-0 DIRETTA e FOTO - Serie A: roma-genoa 0-0 DIRETTA e FOTO - A cominciare da domani contro il Genoa che arriva in un Olimpico sold out per la 57 ... La stessa che ha avuto De Rossi nell'accettare la Roma, praticamente in bianco sei mesi fa. Salvo poi rinnovare ...

DIRETTA/ Roma Genoa video streaming tv: l’andata fu memorabile per il Grifone (Serie A, 19 maggio 2024) - DIRETTA/ Roma Genoa video streaming tv: l’andata fu memorabile per il Grifone (Serie A, 19 maggio 2024) - Nell’ultimo turno, il Genoa ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro il Sassuolo. Andiamo a scoprire le probabili formazioni per la diretta Roma Genoa, con le possibili scelte dei due mister ...