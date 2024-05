Abigail - Dan Stevens e Kathryn Newton sono cattivissimi Dei mostri!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 19 maggio 2024) "là fuori: non siete soli. Siamo tutti!": intervista a Dan, protagonisti di, divertente film horror di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che si confermano maestri delle storie ambientate in una casa che diventa una trappola. In sala. Tremate! Tremate! Ison tornati! La coppia di registi formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noti anche con il soprannome di Radio Silence, si confermano re dell'horror che unisce il sangue - moltissimo sangue, litri e litri di sangue - alla commedia. Dopo Finché morte non ci separi e i capitoli di Scream da loro diretti, arriva ora, dal 16 maggio nelle sale italiane, che abbraccia orgogliosamente la propria natura di B movie e ne fa un vanto. E ...