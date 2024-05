Inter - tutto vero | campione d’Italia 2023 24! Lautaro Martinez alza lo scudetto

La Lazio si gioca l’Europa contro l’Inter campione - La Lazio si gioca l’Europa contro l’Inter campione - Se l’undici di Inzaghi sarà ben lieto di alzare al cielo il trofeo, la banda Tudor ha un solo obiettivo in testa: portare a casa i tre punti e mettere pressione ai rivali giallorossi nella corsa ...

Alla Marathon dell’Appennino si rivede Paez - Alla Marathon dell’Appennino si rivede Paez - Dopo un inizio stagione un po’ travagliato, l’ex campione del mondo Marathon Leonardo Paez torna ad alzare le braccia al cielo e lo fa alla 27esima edizione della Marathon dell’Appennino, la corsa di ...

Verstappen: "Vittoria sofferta, non avevo più gomma". Norris: "Uno-due giri e lo prendevo" - Verstappen: "Vittoria sofferta, non avevo più gomma". Norris: "Uno-due giri e lo prendevo" - Il campione della Red Bull: "Bene in avvio ... i pugni di Max Verstappen verso il cielo di Imola suggellano un successo sofferto nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, il quinto stagionale, ...