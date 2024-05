Live Roma-Genoa 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 19 maggio 2024)– Ultimacasalinga della stagione per ladi Daniele De Rossi, chiamata a battere ilper mantenere il sesto posto in classifica, valevole ovviamente per l’Europa League ma che, con l’Atalanta quinta in classifica e vincitrice a Dublino, potrebbe valere un ulteriore pass per la prossima Champions League, caso limite ma attualmente ancora possibile.(4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Pellegrini, Baldanzi; Lukaku.A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Abraham, Azmoun, Dybala, Aouar, Mancini, Kristensen, Zalewski, El Shaarawy, Costa.All.: Daniele De Rossi.(3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Retegui, Ekuban.A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, ...

