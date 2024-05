Coppa del Mondo di Spada Femminile | Fiamingo - Santucci - Rizzi e Navarria brillano d’argento

(Di domenica 19 maggio 2024) Fujairah – L’Italia delle spadiste non finisce mai e torna da Fujairah con un argento prezioso nella prova a squadre. Nell’ultima tappa dideldiil quartetto composto da Rossella, Albertao, Giuliae Maraè andato a un passo dalla terza vittoria consecutiva dopo quelle di Barcellona e Nanchino, fermandosi a una sola stoccata dal gradino più alto del podio contro la Corea, che ha fatto sua la finale per 34-33. L’esaltante cammino delle azzurre del CT Dario Chiadò – guidate negli Emirati Arabi dai maestri di staff Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota – è cominciato con il successo negli ottavi di finale sulla Germania per 37-25. D’autorità, le spadiste italiane hanno superato anche ...

Shanghai , 19 maggio 2024 – Ancora una vittoria per l’Italia del Fioretto in questa stagione da dominatrice del panorama internazionale: Martina Favaretto trionfa nel Grand Prix di Shanghai e conquista il suo terzo trionfo in Coppa del Mondo ...

