Chiara Ferragni insieme ad Achille Lauro | Cosa C’è di Vero?

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti la popstar americana Taylor Swift (in Italia in gran segreto), la solita Chiara Ferragni , Sonia Bruganelli e l'eclettico Cristiano Malgioglio

“ Fedez ? Non potrà essere al mio programma per motivi di salute”. Alessandro Cattelan - uomo prodigio della tv - rompe il silenzio in una lunga intervista su Il Corriere della sera. E parla anche di Sanremo (oltre al caso Fedez ). “Condurre Sanremo ...

Fedez, la preoccupazione dell'ex amica: «Non sta bene per niente. Da quando si è lasciato con Chiara Ferragni...» - Fedez, la preoccupazione dell'ex amica: «Non sta bene per niente. Da quando si è lasciato con chiara ferragni...» - «Fedez adesso è un altro». Lo hanno detto tutti, ma il cambio del rapper è visibile anche a chi lo segue meno. A cominciare dalle vicende quotidiane, meno legate ...

La splendida villa da 21mila dollari a notte scelta da Taylor Swift in Italia: ecco dove - La splendida villa da 21mila dollari a notte scelta da Taylor Swift in Italia: ecco dove - Quale meta ha scelto Taylor Swift per rilassarsi dopo le tappe francesi del suo tour Il lago di Como. Luogo amatissimo dalle star internazionali, la cantante ha soggiornato assieme al fidanzato, il c ...