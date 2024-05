Tudor | In una cosa l’Inter è la più forte al mondo! Quasi 2-0

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) Igorha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Lazio, sfida pareggiata 1-1. Il tecnico ha commentato il match di San Siro. CONFERENZA? Igorin conferenza stampa al termine di Inter-Lazio.che ne pensa della partita? Manca poco alla fine e poi ci hai questo contropiede per chiuderla, ma complimenti ai ragazzi. Non è facile giocare qui contro una squadra che fa tra i tre migliori calci d’Europa. Rovella, che pensa? Non mi concentro sui commenti individuali. Non è nemmeno corretto, sono tutti calciatori per il mio calcio. Questi ragazzi vanno elogiati e complimentati. Rovella ha fatto bene, non era facile. Controqua devi pedalare e avere la lucidità per giocare la palla. Lui ce l’ha e può crescere. Il derby a Roma è importante:, ha capito ...