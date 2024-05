Coppa del Mondo di Fioretto - al Grand Prix di Shanghai trionfa Martina Favaretto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Ancora una vittoria per l’Italia delin questa stagione da dominatrice del panorama internazionale:neldie conquista il suo terzo trionfo indelAssoluta (la prima nel circuito d’élite dei GP Fie). Una conferma per l’atleta veneta delle Fiamme Oro che è all’ottavo podio in carriera trae GP, il quinto stagionale dopo il successo del Cairo, l’argento di Torino e i terzi posti di Parigi e Tbilisi. Una stagione straordinaria, nel segno di una continuità impressionante per un’atleta classe 2001, che non ha ancora compiuto 23 anni. Al piedi del podio, con stop nei quarti di finale,...