Come si è svolta l’ultima giornata lontano dalla corsa al titolo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-19 20:54:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integralenotizia pervenuta in redazione: La Premier League ha offerto molte partite divertentialneldella stagione 2023-24. Mentre il Manchester City batteva il West Ham e portava l’Arsenal al trono, nella massima serie inglese si giocavano altre otto partite. Leggi le nostre altre notizie sportive: Arsenal – Everton 2-1: Havertz segna il gol vincente mentre i Gunners finiscono con la vittoriaManchester City-West Ham 3-1Hayes dice che lascerà il Chelsea “al momento giusto” per vedere cosa è successo nei dintorni. Liverpool-Lupi 2-0 Jurgen Klopp ha ricevuto l’espulsione perfetta ad Anfield mentre il Liverpool ha battuto comodamente i ...