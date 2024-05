Liverpool - Klopp | Adoro questa squadr - felice di aver fatto la storia

(Di domenica 19 maggio 2024) Jurgensaluta il, tra ringraziamenti e battute per sdrammatizzare l’emozionante momento. Il tecnico tedesco, infatti, è stato omaggiato dai tifosi dei Reds ad Anfield dopo la vittoria per 2-0 sul Wolverhampton. “Pensavo che sarebbe stato più triste – ha commentato ridendodopo l’omaggio dell’intero stadio -.a, c’è tanto potenziale. Sono sicuro che sarete tutti d’accordo sulche non c’è bisogno di una rivoluzione, siamo arrivati terzi. Sono grato a tutti, sonodi far parte delladi questo club“. “Gli altri club, con più soldi e i migliori allenatori, vincono. Noi non abbiamo avuto il miglior allenatore e non abbiamo mai avuto laa migliore, ma per un ...

