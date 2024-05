La Fortitudo più sporca e cattiva piega Rieti dopo un' autentica battaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Bologna, 19 maggio 2024 – Con la lucida cognizione della serie A a soli 6 gradi di separazione, e desiderosa di vendicare il 70-76 dello scorso 10 marzo nella fase a orologio, ci vuole lapiù, brutta e: così, nonostante una serata nerissima dal punto di vista delle percentuali ma dalla grande intensità agonistica, la Effe67-58 e si porta 1-0 nella serie delle semifinali di A2. Preparando al meglio il terreno per gara-due, in programma al PalaDozza martedì alle 20,30. La coreografia della Fossa dei Leoni suona la caricabattein gara 1 in un PalaDozza gremito (Foto Schicchi) La cronaca della partita Nonostante l’assenza di Dustin Hougue, difesa reatina aggressiva e ritmi elevatissimi nei primi giri di ...