Inzaghi | Tifosi Inter meritano lo scudetto! Grazie Zhang

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)dopo-Lazio terminata sul punteggio di 1-1 per l’ultima sfida a San Siro dei nerazzurri, in un’vista su DAZN ha espresso tutta la sua gioia per la grande stagione disputata, coronata con il trofeo delloalzato proprio oggi sul cielo di San Siro. SOLO FESTA – Simoneha parlato così dopo-Lazio: «Questo pubblico ha meritato questo. È stata una salita bellissima, è dal 22 aprile che festeggiamo. Abbiamo fatto una festa incredibile. Ho vinto unoda calciatore ed è stato bellissimo, sono passati 24 anni ed è sempre una bellissima esperienza. Non è semplice, bisogna avere passione e anche fortuna di andare a lavorare in società serie e organizzate. Ho avuto fortuna di lavorare prima con la Lazio e ora ...