Feste e fuochi d' artificio a Teheran per la morte di Raisi | video

Il match tra Ado Den Haag e De Grafschaap , valevole per lo spareggio del campionato olandese, è stato interrotto ad inizio secondo tempo per il lancio di giochi d’artificio che hanno reso impossibile continuare a giocare per via della visibilità. I ...

Zingonia . Appuntamento alle 23.30, e poco male se piove. Oltre cento tifosi del L’Atalanta si sono ritrovati fuori dal centro Bortolotti nella serata di sabato (18 maggio) per festeggiare la qualificazione in Champions League insieme a Gasperini e ...

Alcuni iraniani festeggiano la possibile morte del presidente Raisi - Alcuni iraniani festeggiano la possibile morte del presidente Raisi - In alcuni video condivisi sui social, si vedono fuochi artificiali sparati dalle case degli iraniani che festeggiano la possibile morte del presidente Ebrahim Raisi a seguito dell'incidente che ha coi ...

