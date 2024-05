Cannes 2024 - pagelle look sesta serata | Julianne Moore verde speranza - Isabelle Huppert in accappatoio -3, Marina Ruy Belle 5

Cannes 2024, pagelle look sesta serata: Sienna Miller bohémien (9), Candice Swanepoel chic (8), Isabelle Huppert in accappatoio (3) - cannes 2024, pagelle look sesta serata: Sienna Miller bohémien (9), Candice Swanepoel chic (8), Isabelle Huppert in accappatoio (3) - Questo Festival segna decisamente la rivincita delle "over": dopo Meryl Streep, Naomi Campbell e Jane Fonda la francese Philippine Leroy-Beaulieu, ormai icona di stile anche oltreconfine, non è da ...

Cannes 2024, pagelle look sesta serata: Michelle Yeoh piumata (7), Isabelle Fuhrmann anche meno (6), Candice Swanepoel total black (8) - cannes 2024, pagelle look sesta serata: Michelle Yeoh piumata (7), Isabelle Fuhrmann anche meno (6), Candice Swanepoel total black (8) - A cannes si è conclusa la prima settimana di Festival: è la serata di Limonov. Ma anche di Julianne Moore, Isabelle Huppert e la "nostra" Clara, reduce da Sanremo, ...

RICCI: "UNA VITTORIA MERITATA" - RICCI: "UNA VITTORIA MERITATA" - "Una vittoria che abbiamo conquistato e meritato con tutte le forze, che ora va a coronare una serata perfetta. Grazie a tutti i tifosi per la spinta e adesso testa all'ultima partita". Così il ...