Overshoot Day - l' Italia ha finito le risorse per il 2024 | Se tutti fossero come noi servirebbero 3 pianeti Frutta e pane i cibi più sprecati

Il mondo della produzione e manutenzione industriale è in continua evoluzione, grazie all’avvento di nuove tecnologie e sistemi di Gestione che consentono di massimizzare il rendimento delle risorse . Proprio per questo motivo l’utilizzo di software ...

L’ Agenzia delle Entrate è alla ricerca di nuovi funzionari per le risorse umane e ha indetto un Concorso per assumerne 80. Nell’ottica del potenziamento del personale e in vista di un futuro turnover, l’ Agenzia governativa ha deciso di indire un ...

Overshoot Day in Italia: un campanello d’allarme per il futuro - Overshoot Day in Italia: un campanello d’allarme per il futuro - come Passare a fonti di energia rinnovabili non è solo una scelta economica, ma un atto d’amore verso il pianeta. Investire in solare, eolico e altre energie pulite può creare un futuro più luminoso.

