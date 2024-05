L’ Inter viene fermata dalla Lazio nel giorno della consegna dello scudetto e della grande festa e così sfuma un record potenziale per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi . Era in ballo, infatti, il possibile record di punti della storia ...

Inter-Lazio 1-1, Champions più lontana per i biancocelesti - inter-Lazio 1-1, Champions più lontana per i biancocelesti - In seguito a questo risultato la Lazio aggancia la Roma al sesto posto con 60 punti (ma i giallorossi giocheranno stasera e sono in vantaggio negli scontri diretti); mentre l’inter sale a quota 93. Al ...

Festa Inter, il bel gesto di Lilian Thuram per il figlio Marcus - Festa inter, il bel gesto di Lilian Thuram per il figlio Marcus - L'ex difensore e capitano della Juventus applaudito anche dalla Curva Nord a San Siro nel giorno della festa Scudetto ...

Inter - Lazio, Inzaghi a Dazn: "A Roma ho avuto la fortuna di avere..." - inter - Lazio, inzaghi a Dazn: "A Roma ho avuto la fortuna di avere..." - Al triplice fischio del match tra inter e Lazio a San Siro, a presentarsi davanti alle telecamere di Dazn è Simone inzaghi, queste le sue parole: "Non vedo l'ora di entrare ...