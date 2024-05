Raisi - cosa succede in caso di morte | il vicepresident - le elezioni dopo 50 giorni e il ruolo del leader supremo

Iran, ritrovato dai soccorritori l'elicottero di Raisi. "Stabilito un contatto con 2 passeggeri" - Iran, ritrovato dai soccorritori l'elicottero di raisi. "Stabilito un contatto con 2 passeggeri" - La televisione di Stato iraniana ha annunciato che l'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim raisi è stato ritrovato dai soccorritori. Lo ha reso noto al Jazeera, aggiungendo che ...

Iran, le prime immagini delle ricerche dell'elicottero di Raisi - Iran, le prime immagini delle ricerche dell'elicottero di raisi - Nel caso in cui il presidente in carica non fosse sopravvissuto ... Ci sarebbero poi cinquanta giorni di tempo per indire nuove elezioni presidenziali. Iran, il presidente raisi in volo nel giorno in ...

Iran, incidente per elicottero presidente Raisi. "La sua vita è in pericolo" - Iran, incidente per elicottero presidente raisi. "La sua vita è in pericolo" - Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo ...