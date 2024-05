Calhanoglu | Zhang? Lo aspettiamo! Inter - ora non possiamo mollare

(Di domenica 19 maggio 2024) Hakanviene dopo-Lazio, nel corso della celebrazione del ventesimo scudetto nerazzurro. Il centrocampista pensa alla prossima stagione, ma anche al presidente Steven. RIPETERSI – L’è in festa e Hakanvistato da Sky Sport 24 afferma: «È una giornata bellissima, con lo stadio pieno. Tutti si stanno divertendo. Finalmente abbiamo alzato la coppa. Sono felice. Credo che dopo questa stagione dobbiamo ripeterci e portare l’sempre più in alto possibile. Questo è il nostro obiettivo, nonperché abbiamo vinto ora la seconda stella. L’obiettivo dev’essere sempre vincere qualcosa».e i contatti col Presidente ...

