Tentata rapina a un furgone portavalori sulla Milano-Torino | autostrada chiusa | rapinatori in fuga

(Di lunedì 4 dicembre 2023)questa mattina attorno alle 6.30 sull’a undiretto verso. Il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in provincia di Novara. Il tentativo sarebbe avvenuto tramite un tir messo di traverso a bloccare le corsie. Una banda di ladri armati ha cercato di bloccare il mezzo blindato mettendo un camion di traverso lungo la carreggiata, in direzione. La ricostruzione dei fatti L’autista del, secondo le prime informazioni, con prontezza di riflessi è riuscito a evitare il blocco e dare l’allame. L’uomo ha proseguire la marcia riuscendo a mettersi in salvo uscendo al casello di ...

Altre News in Rete:

Due assalti a furgoni portavalori: sull'A4 tentata rapina con un tir, in Ogliastra spari e auto in fiamme

Non risultano feriti né tra le persone a bordo del furgone né sul mezzo pesante usato per la, e neanche tra gli automobilisti in transito.

Tentata rapina a portavalori sulla A4, chiuso un tratto dell'autostrada al confine con il Piemonte TGR Lombardia

Tentata rapina a un furgone portavalori sulla Milano-Torino: rapinatori in fuga - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Tentano di rapinare un portavalori sulla Torino-Milano e mettono un tir di traverso in autostrada: traffico in tilt

Tentata rapina questa mattina attorno alle 6.30 sull'autostrada Milano - Torino a un furgone portavalori diretto verso Torino. Il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al ...

Via Catania, davanti a una farmacia col viso coperto: passante chiama la polizia e sventa una rapina

La polizia ha arrestato due giorni fa un 46enne, C. M., con l’accusa di tentata rapina aggravata ai danni della farmacia Maymone di via Catania. In attesa dell’udienza di convalida l’uomo è stato ...