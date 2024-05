Bruno Munari | una grande mostra alla Fondazione Magnani-Rocca

Ci voleva questa imminente mostra su Munari alla Fondazione Magnani-Rocca (apre il 16 marzo), una mostra annunciata come la più ricca mai fatta in Italia su questo gigante dell’avanguardia artistica europea del Novecento, perché venissi a sapere che ...

Alessandria, gli eventi in programma in provincia domenica 12 maggio - Alessandria, gli eventi in programma in provincia domenica 12 maggio - ALESSANDRIA - Alessandria, una selezione degli eventi in programma in varie località della provincia domenica 12 maggio 2024.

Leggi anche - Leggi anche - Con la lista “Insieme per rinascere” si candida poi l’ex presidente dell’Istat Giancarlo Blangiardo. I nomi della sua lista sono Paola Angellotti, Noris Borroni, Paolo Cumbo, Marco Giorgi, Maria ...

Padova. Asilo nido, pubblicate le graduatorie: 250 bambini sono senza posto - Padova. Asilo nido, pubblicate le graduatorie: 250 bambini sono senza posto - PADOVA - Graduatorie dei nidi: assegnati 377 posti, ma oltre 250 famiglie restano in attesa. Nei giorni scorsi sono state pubblicate le graduatorie per gli asili nido comunali per il prossimo ...