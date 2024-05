Arsenal - Arteta | Abbiamo riaperto una finestr - c’è ancora da lottare

(Di domenica 12 maggio 2024) La vittoria dei Gunners sul Manchester United domenica ha assicurato alla squadra didi averevoce in capitolo sulla lotta al titolo di Premier League. Dopo 37 partite, l’è di nuovo in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Manchester City, anche se, i campioni in carica, hanno una partita in meno: il recupero di martedì in trasferta contro il Tottenham. “Questo risultato apre un’altra scatola, un’altraa, che è l’ultimo giorno della stagione.per la Premier League davanti alla nostra gente, con le nostre famiglie che sono lì. E vivremo insieme una giornata fantastica. Non vedo l’ora di viverlo. Neparlato ieri e apriamo quella porta. Il calcio è fatto di momenti e di godersi questo viaggio e quell’ultimo giorno sarà qualcosa ...

“Abbiamo iniziato molto bene la partita. Eravamo dominanti e giocavamo nella loro metà campo, poi è stato un momento critico quando Ben White era davanti a Manuel Neuer e dovevamo segnare il 2-0. Non possiamo concedere nulla agli avversari in ...

Trossard tiene vive le speranze dell'Arsenal: United ko e +1 sul City - Trossard tiene vive le speranze dell'Arsenal: United ko e +1 sul City - La rete del belga dopo 20' basta ai Gunners per passare a Manchester e tornare in vetta in attesa del recupero della squadra di Guardiola, martedì in casa del Tottenham ...

