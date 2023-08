IFA 2023 | che cosa vedremo alla fiera dell' elettronica più grande del mondo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'edizione di quest'anno apre al pubblico il primo settembre, anche se diverse novità sono state già anticipate da aziende e siti specializzati. Basteranno per dare una scossa al mercato'hi tech, che dopo la pandemia è in costante calo?

Con il motto "Powerful Connections", AVM, l'azienda berlinese specialista in comunicazioni, apresenta varie novità Fritz! per le connessioni in fibra ottica, con tecnologia Wi - Fi 7 e la Smart Home del futuro. Il nuovo modello di punta FRITZ!Box 5690 Pro combina fibra ottica e DSL ...... secondo il leaker Max Jambor, in effetti c'è ancora un gruppo ben nutrito di dispositivi pianificato per il lancio prima della fine di quest'anno - ma non a, se ne parlerà da ottobre in poi.TP - Link porta auna serie di novità per la connettività, inclusi router e range extender WiFi 7 , sistemi mesh e soluzioni per la smart home con standard Matter . Il portfolio del produttore cinese diventa ...

TP-Link a IFA 2023 con tante novità WiFi 7 e Matter HDblog

Con il motto “Powerful Connections”, AVM, l’azienda berlinese specialista in comunicazioni, a IFA 2023 presenta varie novità Fritz! per le connessioni in fibra ottica, con tecnologia Wi-Fi 7 e la ...(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Si scaldano i motori dell'Ifa di Berlino, una delle storiche fiere tecnologiche d'Europa che parte ufficialmente il 1 settembre. Fino al 5 settembre l'International Congress ...