Cinque spari contro il premier slovacco Fico Attentato per motivi politici

Fico, Mattarella: "Gesto insensato". Von Der Leyen: "Vile attacco" - fico, Mattarella: "Gesto insensato". Von Der Leyen: "Vile attacco" - L'attentato al primo ministro slovacco Robert fico ha sconvolto il mondo politico italiano e internazionale. "Il criminale ed insensato gesto di violenza contro il capo del governo della Repubblica ...

Robert Fico "in coma farmacologico". Come sta il premier slovacco dopo l'attentato - Robert fico "in coma farmacologico". Come sta il premier slovacco dopo l'attentato - Il premier slovacco è stato posto in coma indotto dopo un lungo intervento. Le sue condizioni restano gravi soprattutto a causa dell'emorragia addominale causata da uno dei colpi ...

Attentato in Slovacchia, il premier Robert Fico colpito all’addome: "È in pericolo di vita" - Attentato in Slovacchia, il premier Robert fico colpito all’addome: "È in pericolo di vita" - Il Primo Ministro slovacco Robert fico è stato gravemente colpito in un attacco a Handlova, subito dopo una riunione del governo. È stato colpito mentre salutava la folla, e ha subito gravi danni a un ...