Vlahovic regala la 15ª Coppa Italia alla Juve! Continua la maledizione dell’Atalanta - al quinto ko consecutivo in finale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) E’ la ‘ntus’. Il club bianconero conquista la 15ªdella sua storia e riscatta le ultime prestazioni da dimenticare sotto l’aspetto tecnico e dei risultati. Allo stadio Olimpico è andato in scena l’ultimo atto della competizione nazionale e per l’Atalanta la manifestazionea confermarsi una. Per i nerazzurri, infatti, si tratta della quinta sconfitta consecutiva in unadidopo l’iniziale trionfo della stagione 1962/63 contro il Torino. Al contrario, lantus scatta nell’Albo d’Oro: si tratta della 15ª affermazione, addirittura più sei dalle inseguitrici Roma e Inter. La partita L’Atalanta si schiera con Lookman e Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere, ...

A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia ...

Il video dei gol e degli Highlights di Atalanta-Juventus , match valevole per la finale della Coppa Italia 2023/ 2024 . Allo stadio Olimpico di Roma partenza bruciante dei ragazzi di Massimiliano Allegri che dopo quattro minuti di gioco passano in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Ultimi assalti dell’Atalanta. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Scalvini stabilmente in attacco. 86? Toloi fallo su Yildiz, per il VAR non è rosso. 84? traversa di Miretti dopo un grande assist ...

La Juve vince la Coppa Italia con un gol di Vlahovic: Atalanta battuta - La Juve vince la coppa italia con un gol di Vlahovic: Atalanta battuta - La Juventus ha vinto la sua quindicesima coppa italia battendo l'Atalanta. Decide tutto Vlahovic con un gol al quarto minuto del primo tempo.

TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Allegri è una furia, lancia la cravatta e viene espulso - TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Allegri è una furia, lancia la cravatta e viene espulso - 95' - Furioso Allegri che ha lanciato la giacca e poi la cravatta, l'arbitro lo ha espulso. Landucci lo porta fuori e intanto Allegri urla verso la tribuna 'Dov'è Rocchi'.

Atalanta-Juventus, contatto Hien-Vlahovic in area e rissa in campo: l'accaduto - Atalanta-Juventus, contatto Hien-Vlahovic in area e rissa in campo: l'accaduto - Pochi minuti prima della rissa c'è un episodio dubbio in area di rigore dell'Atalanta. Hien ha spinto vistosamente Dusan Vlahovic. L'arbitro ha lasciato scorrere. Dalle immagini, si vede anche il ...