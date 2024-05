Vlahovic mette ko l' Atalanta - Coppa Italia alla Juventus

Finale di Coppa Italia , il racconto della giornata da Roma 12.30 – In arrivo c’è anche il co-chairman Stephen Pagliuca, che non ha voluto mancare all’appuntamento finora più importante della stagione nerazzurra. 11.30 – L’arrivo dei bus è previsto ...

La Finale di Coppa Italia a Roma tra Atalanta e Juventus è in programma stasera, mercoledì 15 maggio all'Olimpico. Ecco il piano mobilità, le strade chiuse , gli orari dei mezzi e come arrivare allo stadio.Continua a leggere

La Lega Calcio ha deciso dalla stagione 2007-2008 di far giocare la finale della Coppa Italia in gara unica sempre allo Stadio Olimpico di Roma per celebrare il più importante trofeo nazionale, dopo lo scudetto, nella Capitale. In tribuna è sempre ...