Coppa Italia alla Juve -Atalanta battuta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 23.02 Torna a far festa lache all'Olimpico di Roma batte 1-0 l'e vince laper la 15ma volta Bianconeri in vantaggio dopo appena 4': Cambiaso serve Vlahovic che si invola, resiste al ritorno di Hien, entra in area e batte Carnesecchi.L'accusa il colpo e fatica a riordinarsi. Nella ripresa un tiro di Lookman,deviato,mette i brividi al portierentino Perin. Ci provano Touré e Miranchuk. Annullato il raddoppio di Vlahovic. Finale thrilling: palo Lookman e traversa Miretti, ma il risultato non cambia.

