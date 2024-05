Albo d’Oro Coppa Italia - la Juventus scappa | la classifica aggiornata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) E’ apoteosi in casadopo la vittoria della. La partita dell’Olimpico contro l’Atalanta si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Vlahovic. Per il club bianconero si tratta del 15° trionfo nella competizione nazionale. Continua la maledizione in casa Atalanta: è la quinta sconfitta consecutiva in finale di. Sul fronteil club bianconerocon 15 affermazioni contro le 9 delle inseguitrici Roma e Inter. L’1922 Vado 1935-36 Torino 1936-37 Genova 1893 1937-381938-39 Ambrosiana-Inter 1939-40 Fiorentina 1940-41 Venezia 1941-421942-43 Torino 1958 Lazio 1958-59 ...