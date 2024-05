Premier League 2023 24 | il Chelsea prosegue la rincorsa europea - vince anche il Manchester United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nei recuperi della 34esima giornata divincono tutte le big. Dopo il successo del City ieri in casa del Tottenham, arrivano oggi le vittoriedie Mster. I Blues passano 1-2 sul campo del Brighton, ormai sempre più in crisi di risultati. A decidere la gara per i londinesi sono le reti di Cole Palmer, che apre le marcature al 34?, e di Christopher Nkunku, che sigla il 2-0 al 64?. Nel recupero, al 97?, i Seagulls trovano il gol della bandiera con Danny Welbeck, ma l’esito non cambia. Tre punti fondamentali per la formazione di Pochettino, al quarto successo consecutivo e in pienaverso la zona Europa: a una giornata dalla conclusione ilè sesto con 60 punti, a -3 dal Tottenham quinto. La formazione ...