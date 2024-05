iOS 17 5 - pericolo aggiornamento | riporta su iPhone foto cancellate da anni

Con l’arrivo della Primavera , i rinnovi e i cambiamenti sono nell’aria, e cosa c’è di meglio che iniziare da oggetti di uso quotidiano come gli smartphone, che sono ormai i fidati compagni di vita di ognuno di noi? Per Amazon , il colosso dello ...

(Adnkronos) – Come ogni anno, Apple si appresta a lanciare la collezione primaverile di accessori per i suoi device, con nuove colorazioni per le custodie di iPhone e iPad, nuovi cinturini Apple Watch di diverso tipo e anche portachiavi e ...