Compagnoni | Juventus calata dopo la sconfitta con l’Inter in Serie A

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Maurizioha analizzato la vittoria dellain Coppa Italia e sottolineato su Sky Sport il ruolo delnella stagione bianconera. CALO – In campionato i bianconeri non hanno fatto proprio bene. I punti dalla prima in classifica sono tanti, tantissimi. Ne parla Maurizioin questo modo: «questa finale è ancora più evidente il calo di stimoli incredibilelacontro. Laha ritrovato motivazioni in Coppa Italia, ha giocato bene in semifinale e si è ripetuta con l’Atalanta. Nessuno poteva immaginare comunque una vittoria così, non sul piano del punteggio ma in termini di gioco. I bianconeri hanno giocato meglio, l’1-0 sta quasi stretto se si guarda alle occasioni ...

Il percorso della Juventus è stato lineare fino a febbraio, poi è arrivata l’Inter a San Siro. Maurizio Compagnoni ricorda su Sky Sport il momento di stop bianconero. STOP – Maurizio Compagnoni non ha dimenticato affatto il momento in cui la ...

TJ - JUVENTUS NEXT GEN- CASERTANA - Le formazioni ufficiali - TJ - juventus NEXT GEN- CASERTANA - Le formazioni ufficiali - 19:45 - Amiche e amici di TuttoJuve.com benvenuti alla diretta testuale di juventus Next Gen-Casertana, gara valida per i playoff di Serie C.

Compagnoni: "In finale di Coppa Italia vedremo una Juventus completamente diversa da quella del campionato" - compagnoni: "In finale di Coppa Italia vedremo una juventus completamente diversa da quella del campionato" - Intervenuto a Sky Sport, Maurizio compagnoni sulla finale di Coppa Italia ha detto: "Io credo che vedremo una juventus completamente diversa rispetto a quella che stenta molto in ...

